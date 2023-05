Un individu identifié dans les insultes envers Vinícius Junior

Valence ton quoi !

Un homme a été identifié comme responsable des insultes racistes à l’encontre de Vinícius Júnior par le club de Valence, comme l’a annoncé celui-ci dans un communiqué. Le VCF déclare évidemment qu’il condamne fermement un type de comportement n’ayant pas sa place dans le football et ne correspondant à ses valeurs et celles de ses supporters. Il informe par ailleurs avoir ouvert une procédure disciplinaire et qu’il « appliquera la plus grande sévérité contre les supporters impliqués, les expulsant du stade à vie, et collabore avec la police et les autorités compétentes pour clarifier ce qu’il s’est passé ».

COMUNICADO OFICIAL | El Valencia CF expulsará del estadio de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas a Vinícius Jr. El Club condena enérgicamente este tipo de comportamientos, que no se corresponden con los valores del Valencia CF y su afición. — Valencia CF (@valenciacf) May 22, 2023

Ce dimanche soir, lors de la rencontre opposant Valence au Real Madrid (1-0), le joueur brésilien a été traité de « sale singe » à plusieurs reprises.

La pêche a été efficace.

Vinícius Júnior, les cris et le désespoir