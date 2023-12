Strasbourg-Le Havre : Il y aura un hommage aux victimes de l’attentat du marché de Noël

Le 11 décembre 2018, une attaque terroriste en plein marché de Noël de Strasbourg faisait cinq morts et onze autres blessés. Ce week-end, comme tous les ans, la capitale européenne rend hommage aux victimes de cet attentat. Et le Racing le fera aussi, à l’occasion de la réception du Havre ce dimanche (15 heures). « Cette rencontre est placée sous le signe du Bleuet de France et du devoir de mémoire, en écho aux attentats qui ont frappé Strasbourg il y a cinq ans, écrit le club. Après une minute d’applaudissement, Naomy et Samir, deux enfants de victimes d’attentats, donneront le coup d’envoi fictif du match en l’honneur des victimes et des familles des victimes d’attentats et des conflits armés. »

🙏 #RCSAHAC I 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠-𝐇𝐚𝐯𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐦𝐞́𝐦𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐬 👏 Minute d'applaudissements 🔛 Coup d'envoi fictif donné par deux enfants de victimes d'attentats 👕 Maillots floqués au @BleuetFrance et mis aux enchères à la suite du… pic.twitter.com/mZVtx2M56x — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) December 9, 2023

Le RCSA précise aussi :« Ce rendez-vous sera aussi l’occasion, en avant-match, de procéder à la signature d’une convention liant le Racing, l’ONACVG, et la Préfecture du Bas-Rhin. Son objectif sera de prolonger ce temps par la mise en œuvre d’un volet mémoriel au programme pédagogique des joueurs de la Racing Mutest Académie. Elle sera signée en présence du Président Marc Keller, des représentants de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) et de la Secrétaire d’État chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Mirallès. »