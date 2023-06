Un groupe ultra montpelliérain met fin à ses activités

Merci, au revoir.

Le mercato bat son plein, certains s’envolent pour de nouveaux défis, quand d’autres décident de mettre un terme à leur carrière. Et c’est la deuxième solution qui a été retenue par l’Armata Ultras. Le groupe ultra de Montpellier a annoncé dans un communiqué sa dissolution et, ainsi, sa cessation d’activités. Après 20 ans de bons et loyaux services, c’est « le cœur lourd » que les Héraultais ont annoncé la nouvelle dans un communiqué ce mardi soir. « Nous n’étions pas le groupe majeur de Montpellier, mais cette singularité nous caractérisant depuis toujours […] une vision souvent jusqu’au-boutiste que nous revendiquions et assumions […] malheureusement, force est de constater que cette dite mentalité n’a su perdurer au fil des années, jusqu’à disparaître », a lancé l’ex-groupe de supporters de la Paillade.

En 2015, ces mêmes fans avaient décidé de s’enfoncer pour finalement ressortir la tête de l’eau en 2019, plein de forces et d’énergie. Finalement, leur disparition n’a rien à voir avec une histoire de bâche, mais bien avec une volonté de rester fidèle à la cohérence qui caractérise le mouvement ultra.

Seule possibilité de retour : Teji Savanier sort la guitare.

