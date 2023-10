Un groupe de travail créé pour la mise en place de la Ligue 3

Jamais deux sans trois.

Dans un communiqué publié ce vendredi, et signé par l’ensemble des présidents de National, l’AS Nancy-Lorraine a signalé que la FFF se saisissait du dossier concernant la création d’une Ligue 3. Les clubs de National demandent depuis plusieurs années la professionnalisation de leur division, qui compte neuf clubs fédéraux et neuf clubs professionnels.

Cette professionnalisation amènerait ainsi plus de ressources, d’infrastructures et favoriserait une stabilité dans ce championnat. Le club nancéen précise que « des propositions concrètes ont été formulées au président de la FFF; et quatre représentants ont été désignés pour participer au groupe de travail mis en place par le COMEX. » Une réunion serait déjà programmée fin octobre.

Les choses avancent plus vite que sous Noël Le Graët.

