Un ex-agent de joueurs liés à l’OM condamné à de la prison avec sursis

Licence to Aklil.

Karim Aklil, ex-agent de joueurs qui a négocié les contrats de plusieurs footballeurs avec l’Olympique de Marseille, a été condamné ce mercredi à six mois de prison avec sursis pour avoir signé quatre contrats alors qu’il n’était pas détenteur de la licence que délivre la FFF. Il devra également s’acquitter d’une amende de 15 000 euros en plus de devoir verser 1 euro symbolique à la FFF et la LFP qui s’étaient constituées partie civile, sans compter 5000 euros supplémentaires pour préjudice d’image à l’OM.

Aklil est mis en cause dans des transferts réalisés durant l’été 2009 : Karim Ziani de l’OM à Wolfsburg, Souleymane Diawra, de Bordeaux à l’OM, et des prolongations de contrat de Mamadou Niang à l’OM et de Kamel Chafni à l’AJA. Ces transferts lui ont rapporté plus de 2,8 millions d’euros. L’agent avait obtenu sa licence en octobre 2009, soit quelques mois après les transferts.

« Cette condamnation forte illustre la volonté de l’Olympique de Marseille de poursuivre tous les comportements illicites ou anormaux perpétrés contre le club », a déclaré l’avocat de l’OM à l’AFP.

Y compris en matière d’arbitrage ?

