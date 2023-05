Marseille égalise avec Lens en matière de chouinage sur l’arbitrage.

L’OM s’est fendu d’un communiqué acerbe ce mardi pour dénoncer « une accumulation de décisions prises en sa défaveur au cours de la saison », trois jours après sa défaite contre le Racing (2-1), marquée par le refus controversé d’un but d’Alexis Sanchez. « Obligé de réagir », le club « demande davantage de respect à son égard et plus de cohérence dans les prises de décision futures afin de garantir l’équité des compétitions, à supposer que ce principe fondamental puisse encore être préservé ».

« L’OM regrette le traitement inéquitable lié à un manque d’uniformité dans l’application des règles d’utilisation du VAR. Alors que la décision de laisser jouer Alexis Sanchez à la suite d’un contact avec un défenseur lensois (J34 ; RCL-OM ; 2-1) est considérée comme une erreur manifeste par le VAR, la semelle nette du défenseur monégasque non sifflée sur Sead Kolasinac dans la surface de réparation (J20 ; OM-ASM ; 1-1) ne l’a pas été », pointe le communiqué, en signalant également une main dans la surface contre le PSG (1-0) et l’exclusion de Leonardo Balerdi face à Strasbourg (2-2).

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 9, 2023

L’OM relève aussi « des incohérences flagrantes dans l’élaboration des calendriers », en se plaignant de matchs « planifiés le vendredi soir, soit moins de 48 heures après le retour de sélection de certains de ses joueurs cadres ». Autre source de grief : le fait que Lens ait affronté Toulouse trois jours après la finale de la Coupe de France, « avec l’une des équipes concernées largement remaniée ». La Commission de discipline de la LFP en prend aussi pour son grade puisque « le club remarque qu’il fut, suite à l’usage d’engins pyrotechniques par ses groupes de supporters, sanctionné d’une fermeture partielle du virage sud lors du match OM – RC Lens. En revanche, dans un contexte comparable, la même sanction applicable n’a pas été prononcée avant le match retour disputé samedi dernier. »

On comprend qu’il ait fallu trois jours pour rédiger un communiqué aussi long.

