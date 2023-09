Un escroc se fait passer pour Kader Mangane auprès d’agents vénézuéliens

Belle marque de reconnaissance.

Un escroc basé aux Pays-Bas s’est fait passer pour Kader Mangane dans le but de gratter de l’argent auprès d’agents vénézuéliens, révèle L’Equipe. Le brigand a prétendu que Strasbourg, dont Mangane est coordinateur sportif, souhaitait recruter trois jeunes joueurs locaux : Yerson Chacon, Fernando Basante et Saul Guarirapa. Il a donc contacté leurs agents, Karim Assafo et Luis Nieto, tout en négociant avec les clubs concernés. « Clubs, agents et joueurs sont vite emballés par les transferts. Les médias locaux annoncent tous l’affaire », écrit L’Equipe. Précision supplémentaire : « Yerson Chacon donne même une fête d’adieux avec famille et amis, il fait ses valises et prend l’avion en direction de la France. » Le joueur n’aura pas le temps d’arriver dans l’Hexagone puisque les agents ont découvert le pot aux roses en vérifiant l’identité de ce fameux Kader Mangane, qui leur réclamait de l’argent.

On aura appris une chose : le monde entier connaît l’ancien international sénégalais.

