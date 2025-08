Uli Hoeness hospitalisé d’urgence

L’effet papillon inversé.

Ce samedi après-midi, pendant que l’Olympique lyonnais était en train de perdre (2-1) sur la pelouse du Bayern Munich, Uli Hoeness se faisait hospitaliser à 400 kilomètres de l’Allianz Arena suite à la rupture d’un vaisseau sanguin. Le président d’honneur du Rekordmeister participait à un tournoi de golf dans les environs de Bonn.

Fausse alerte

Selon les informations du quotidien Bild, Hoeness a été transporté à la clinique sur les coups de 19h, pour en ressortir trois heures plus tard. Plus de peur que de mal donc, pour le taulier de la maison Bayern, toujours aussi actif dans la vie de son club. Bild rapporte en effet que le parrain de la compétition à laquelle il participait n’était autre que Timotheus Höttges, PDG de la compagnie Telekom, avec laquelle le champion d’Allemagne en titre est en négociation pour prolonger le contrat qui les unit jusqu’à 2030 et rapporte actuellement 65 millions d’euros par an au Bayern.

Comme quoi, c’est un métier dangereux VRP.

Lyon dominé par le Bayern Munich