Trois mastodontes de l’industrie audiovisuelle s’allient pour créer la plus grande plateforme du sport aux États-Unis

Les Avengers du stream.

ESPN, la FOX et Warner Bros Discovery s’associent autour d’un accord historique dans l’objectif de lancer une plateforme de streaming d’événements sportifs. Annoncé par la Warner, cet accord intervient à un moment où les droits télévisuels des compétitions explosent. Ce rapprochement est d’autant plus historique qu’il voit trois concurrents s’assembler. Cette plateforme, dont le nom n’a pas encore été communiqué n’existera qu’aux États-Unis à partir de l’automne 2024. Les trois sociétés ensembles possèdent dans leur bouquet presque l’ensemble des droits TV des grosses compétitions (grands championnats américains, Formule 1, Coupe du monde de football, tournois majeurs de tennis…). Cette alliance doit encore être approuvée par les autorités américaines, mais elle présenterait un concurrent de taille pour les diffuseurs n’en faisant pas partie comme Amazon (Ligue 1-Ligue 2) ou Apple (MLS).

WBD, ESPN and FOX to create a sports streaming service with an unparalleled combination of marquee sports rights.

CEO David Zaslav: “This new sports service exemplifies our ability as an industry to drive innovation and provide consumers with more choice, enjoyment and value."

— Warner Bros. Discovery (@wbd) February 6, 2024