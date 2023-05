Trent Alexander-Arnold dénonce la pression en centre de formation

Les centres de formation, le marché du travail pour les moins de 18 ans.

Formé à Liverpool, Trent Alexander-Arnold connaît la dure loi des centres de formation. Comptant aujourd’hui près de 300 matchs à seulement 24 ans, c’est dans une interview pour la BBC qu’il s’est exprimé sur la pression que peut vivre un jeune garçon luttant pour devenir professionnel : « Chaque année, tu te bats pour un contrat, tu te bats pour ton rêve. On ne retrouve pas ça dans tous les domaines. Un jeune ne se bat pas pour être avocat à l’âge de 6 ans. […] On attend beaucoup trop de choses de ces enfants dès l’âge de 6 ans. »

"I was the lucky one" @TrentAA tells @LiamMacdevitt about the pressures of playing football – and why he's set up his own academy for players who didn't make the grade.#LFC #FootballFocus pic.twitter.com/rZOVa0x1Eu

— Match of the Day (@BBCMOTD) May 12, 2023