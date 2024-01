Trent Alexander-Arnold absent plusieurs semaines

Arsenal a engagé un marabout pour gagner un titre ?

En 32es de finale de FA Cup, Liverpool est allé chercher une victoire importante (0-2) sur la pelouse d’Arsenal. Ce succès, de taille, permet aux Reds de poursuivre l’aventure en Coupe. Une ombre apparaît au tableau : la perte du défenseur Trent Alexander-Arnold, sorti sur blessure pendant la rencontre. La mauvaise nouvelle a d’ailleurs été confirmée ce mardi via un communiqué des pensionnaires d’Anfield.

Trent Alexander-Arnold will be sidelined for 'a few weeks' due to a knee injury, assistant manager Pepijn Lijnders has confirmed 🗣️

— Liverpool FC (@LFC) January 9, 2024