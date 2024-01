Liverpool prend le dessus sur Arsenal

Arsenal 0-2 Liverpool

Buts : Kiwior CSC (80e) et Díaz (90e+5) pour les Reds

Liverpool et Arsenal s’étaient déjà retrouvés il y a deux semaines, avant de fêter Noël, et le choc avait accouché sur un nul frustrant pour tout le monde (1-1). Il restait donc des comptes à régler, ce dimanche, lors de leurs retrouvailles prématurées en Coupe d’Angleterre. Au bout d’un match d’abord dominé par les Gunners, avant qu’il ne parte dans tous les sens, ce sont bien les Reds qui ont fait basculer les événements en leur faveur en fin de rencontre, bien aidés par une défense londonienne permissive (0-2).

Les mauvais souvenirs d’Alexander-Arnold

Pour son premier rendez-vous de 2024, l’Emirates Stadium est en forme et attend de son équipe de bonnes résolutions après avoir terminé l’année précédente sur deux revers de rang. Les Gunners semblent avoir compris le message et mettent directement des ingrédients intéressants pour entamer la partie : pressing étouffant, séquences de possession fluides et bonne utilisation des côtés. Reste que Kai Havertz, que l’on avait laissé sans grande confiance, aligné en pointe ce dimanche, manque encore de tranchant et gaspille plusieurs situations avec des frappes trop molles. En face, Liverpool joue d’abord à la baballe, avant de monter en régime doucement mais sûrement pour presque finir la mi-temps sur la même longueur d’onde que son hôte du jour. Darwin Núñez s’engouffre dans tous les espaces possibles, marqué au corps par un William Saliba encore inspiré, mais le principal danger intervient à quelques secondes de la première période par l’intermédiaire de Trent Alexander-Arnold : bien décalé par Cody Gakpo, le latéral anglais envoie un pétard qui s’écrase sur la transversale d’Aaron Ramsdale (45e), lui qui avait déjà fracassé le montant de David Raya il y a deux semaines à Anfield. Et c’est tout Arsenal qui souffle un bon coup.

Kiwior le malheureux

Les débats reprennent sur une partie de ping-pong grandeur nature, avec d’énormes situations des deux côtés, et des blocs de plus en plus décousus, permettant aux attaquants d’être très souvent trouvés. C’est encore le cas de Núñez, qui s’illustre sur un enroulé puissant venu de la gauche qui rase le cadre de Ramsdale (54e), avant que Bukayo Saka ne vendange une volée sur un bon centre d’Havertz (56e). Difficile, à ce moment-là, de savoir de quel côté la rencontre va basculer tant tout semble équilibré. C’est peut-être la confiance accumulée ces dernières semaines par les Reds qui va alors leur donner un boost après l’heure de jeu : c’est d’abord Luis Díaz qui fait passer un énorme frisson dans l’enceinte londonienne lorsque sa frappe puissante à ras-de-terre est sauvée in extremis par Ramsdale, avant le coup de massue décisif. Sur un coup franc venu de la gauche par Alexander-Arnold, Jakub Kiwior est malheureux et place une tête… dans son propre but (0-1, 80e). Mikel Arteta tente bien un dernier coup de poker avec les entrées consécutives d’Eddie Nketiah, Emile Smith-Rowe et Leandro Trossard, mais trop tard, Liverpool tient le bon bout et va même tuer le suspense une dernière fois en toute fin de temps additionnel grâce à un pétard de Luis Díaz (0-2, 90e+5). Pour Arsenal, 2024 commence donc avec un goût acide en bouche.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Kiwior (Smith-Rowe, 88e) – Odegaard, Rice, Jorginho (Nketiah, 82e) – Saka, Havertz (Trossard, 88e), Nelson (Martinelli, 62e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Quansah, Gomez – Elliott (Bradley, 75e), Mac Allister (Gravenberch, 59e), Jones (Clark, 75e) – Gakpo (Jota, 59e), Núñez, Díaz. Entraîneur : Jürgen Klopp.

