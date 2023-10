Toulouse ne fait qu’une bouchée de Metz

Toulouse 3-0 Metz

Buts : Schmidt (31e), Dallinga (43e) et Magri (82e) pour les Violets

Une libération au Stadium !

Sans victoire à domicile depuis neuf matchs en Ligue 1, Toulouse a fait le boulot face à une triste équipe du FC Metz ce dimanche (3-0). Les Grenats ont la première grosse situation du match, un centre en retrait de Joël Asoro vers Cheick Sabaly qui voit sa frappe s’envoler alors que le champ était libre (2e). Le tournant du match, peut-être, puisque derrière, Metz s’endort totalement et laisse Toulouse prendre le dessus. Sur une remise parfaite d’Aron Dønnum, Niklas Schmidt conclut à bout portant sans trembler (1-0, 31e). Les Violets déroulent, ne sont pas loin de corser l’addition à plusieurs reprises, mais butent à chaque fois sur Alexandre Oukidja, déterminé à laisser les Mosellans dans le match. L’Algérien est néanmoins contraint de s’incliner lorsque Thijs Dallinga profite d’un service de Mikkel Desler et de l’apathie de la défense messine pour planter son premier pion de la saison (2-0, 43e).

László Bölöni tente le tout pour le tout en opérant trois changements au retour des vestiaires. En vain, puisque Metz doit se contenter de miettes dont une tête d’Habib Maïga (64e) et une tentative du gauche signée Ablie Jallow (80e). Trop peu, beaucoup trop peu pour espérer bousculer des Toulousains en place, qui vont même accroître leur avance par l’intermédiaire de Franck Magri, qui envoie une mine sur un joli geste en pivot (3-0, 82e). La coupe est pleine, le Stadium exulte, et le TéFéCé, qui n’avait plus gagné chez lui depuis le 12 février dernier, renoue enfin avec le succès à la maison. Les Violets grimpent à la neuvième place, les Grenats retombent à la treizième position.

La redescente sur terre est brutale pour Metz.

Toulouse (4-2-3-1) : Restes – Desler (Mawissa, 74e), Costa, Nicolaisen, Suazo – Casseres, Schmidt (Sierro, 65e) – Spierings, Gelabert (Genreau, 81e), Dønnum (Bangré, 65e) – Dallinga (Magri, 65e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

Metz (4-2-3-1) : Oukidja – Kouao, Hérelle, Candé, Udol – Jean Jacques, N’Doram (Maïga, 61e) – Asoro (Jallow, 46e), Atta (Camara, 46e), Sabaly (Van Den Kerkhof, 46e) – Elisor (Estupiñán, 71e). Entraîneur : László Bölöni.

Pronostic Toulouse Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1