Toulouse et Reims se neutralisent

Toulouse FC 1-1 Stade de Reims

Buts : Dallinga (52e) pour le Téf // Richardson (48e) pour Reims

Trois poteaux contre trois sauvetages.

Toulousains et Rémois n’ont pas pu se départager (1-1) et si le résultat n’arrange pas grand monde entre les dixièmes et sixièmes de Ligue 1, il satisfait également les deux équipes qui auraient pu tout perdre. Dans un Stadium remis à neuf après le passage de la Coupe du monde de rugby, les premières banderilles de l’après-midi sont plantées par le Stade de Reims. Suite à un corner, Thijs Dallinga est d’abord contraint d’enlever le ballon de la ligne avant que Yunis Abdelhamid ne s’envole et n’envoie sa retournée acrobatique sur le poteau droit de Guillaume Restes (10e). Une magnifique frappe enroulée de Junya Ito (14e), puis un tir malheureux de César Gelabert contre son camp (45e) meurent sur le même poteau. C’est la neuvième et dixième fois que le jeune portier toulousain est sauvé par ses montants, cette saison.

Il ne peut en revanche rien au retour des vestiaires, au moment où la frappe contrée d’Amir Richardson lui passe au-dessus et termine sa course au fond des filets (1-0, 48e). Plus dominateurs, les hommes de Will Still se font quelques sueurs froides lors d’un contrôle manqué de Yehvann Diouf (7e) ou d’une percée plein axe de Gabriel Suazo suivie d’une passe en retrait interceptée par le pompier de service Emmanuel Agbadou (37e). Grisés par l’ouverture du score, les Rémois se font toutefois rapidement surprendre en laissant trop d’espaces. Ceux-ci profitent à Thijs Dallinga qui, de la tête, égalise (1-1, 52e) après un long appel à la vidéo pour corriger un premier signalement d’hors-jeu. Après une petite sieste dominicale, Frank Magri en angle fermé (86e), Niklas Schmidt de l’extérieur de la surface (88e) et Yanis Begraoui de volée (90e + 3) réveillent tout le monde en sollicitant Yehvann Diouf qui se détend bien à chaque fois pour sauver le point du nul.

Après avoir longtemps cru l’emporter, le Stade de Reims s’en contentera.

Toulouse (4-1-4-1) : Restes – Suazo (Diarra, 75e), Nicolaisen, Costa, Desler – Casseres (Genreau, 89e) – Gelabert (Magri, 66e), Sierro, Schmidt, Donnum (Bangré, 66e) – Dallinga (Begraoui, 75e). Entraîneur : Carlos Martinez Novell.

Reims (5-3-2) : Diouf – De Smet (I. Diakité, 76e), Abdelhamid, Agbadou, Okumu, Foket (Wilson-Esbrand, 76e) – Atangana (Khadra, 76e), Munetsi, Richardson (Koné, 83e) – Daramy (O. Diakité, 59e), Ito. Entraîneur : Will Still.

Pronostic Toulouse Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1