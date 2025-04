Quand Tottenham se fait chambrer... dans un match du championnat croate

Qu’est-ce qu’on se marre avec ces Anglais !

La 30e journée de première division croate a vu le Slaven Belupo battre le Lokomotiva Zagreb chez lui (2-0). Un match et une victoire sans enjeu, qui peut tout de même servir en société. Pour autant, ce n’est pas sur le terrain qu’il faut s’attarder, mais en tribunes. À l’heure de jeu, un doux murmure est en effet descendu du stade Kranjčevićeva : « Tottenham get battered everywhere they go ! » peut-on ainsi entendre. Traduction : « Tottenham se fait maltraiter partout où il va ! » Chanson improbable, quand on sait que 1 600 kilomètres séparent Londres de Zagreb.

TOTTENHAM GET BATTERED EVERYWHERE THEY GOOOOOO pic.twitter.com/v7RvNAQ9Wn — Mile iz Krajine (@MileizKrajine) April 18, 2025

En réalité, ce chant a été entonné par des touristes anglais, supporters de Chelsea, présents en vacances dans la capitale croate. Lancé par ce groupe déjà bien rougi par la bière, le cri a ensuite été repris par l’ensemble du stade, au grand dam des Spurs. Pour rappel, Tottenham est actuellement quinzième de Premier League.

Supporter de Tottenham, on a quand même vu mieux comme fonction.

Tottenham se qualifie pour les demies au détriment de l’Eintracht