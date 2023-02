Tottenham maintient Chelsea sous l’eau

Tottenham 2-0 Chelsea

Buts : Skipp (46e) et Kane (82e) pour les Spurs

London is White.

Grâce au tout premier but d’Oliver Skipp et un énième pion d’Harry Kane, le derby de Londres a tourné à l’avantage de Tottenham face à Chelsea (2-0) ce dimanche dans le cadre de la 25e journée de Premier League. Toujours aussi tristes offensivement, les Blues se sont montrés trop peu dangereux. A l’exception de João Félix (7e, 18e) et d’une lourde frappe de Raheem Sterling (44e), avant de disparaitre complètement en seconde période. Le fait le plus marquant des joueurs de Graham Potter ? L’expulsion de Ziyech pour quelques secondes suite à une gifle sur Emerson (45e+3), sanction que l’arbitre a finalement annulée après avoir regardé les images.

Mais face à des Spurs agressifs, la défense de Chelsea a fini par rompre. Déjà sauvés par le poteau sur une frappe déviée de Pierre-Emile Højbjerg (27e), les champions d’Europe 2021 ont cédé vingt secondes après le retour des vestiaires sur un coup de canon d’Oliver Skipp que Kepa n’a pu repousser (1-0, 46e). Le break est intervenu en fin de rencontre, Harry Kane étant comme toujours placé au bon endroit au bon moment pour pousser le cuir au fond des filets sur corner (2-0, 82e). Un succès important pour les Spurs, quatrièmes avec quatre points – et deux matchs – d’avance sur Newcastle, tandis que les Blues n’en finissent plus de sombrer (dixièmes, 31 unités).

Il faudra un sacré tour de magie de la part de Potter pour survivre à cette saison.

Tottenham (3-4-2-1) : Forster – Romero, Dier, Lenglet – Emerson, Skipp, Højbjerg, Davies – Kulusevski (Son, 79e), Richarlison (Porro, 89e) – Kane. Entraîneur : Antonio Conte.

Chelsea (4-2-3-1) : Kepa – James, Silva (Fofana, 19e), Koulibaly, Chilwell – Loftus-Cheek (Mount, 62e), Fernández – Ziyech (Zakaria, 62e), Félix (Mudryk, 83e), Sterling (Aubameyang, 83e) – Havertz. Entraîneur : Graham Potter.