Toni Kroos estime que le but du RB Leipzig « devait être accordé »

Red Bull a perdu ses ailes.

À la sortie de la rencontre opposant le RB Leipzig au Real Madrid ce mardi soir (victoire 1-0 des Merengues), un sujet est revenu sur toutes les lèvres, celui du but refusé à Benjamin Šeško pour une position de hors-jeu, signalée à l’encontre de son partenaire Benjamin Henrichs, dès les premières minutes du match. Le milieu de terrain allemand, Toni Kroos, s’est d’ailleurs penché sur le sujet, reconnaissant que l’arbitre Irfan Peljto aurait dû valider le but : « Je crois qu’en fin de compte, il siffle un hors-jeu parce qu’il (Benjamin Henrichs, NDLR) le gêne (à propos du gardien, NDLR), mais le gardien n’atteint pas le ballon et c’est pour cela que le but devait être accordé. Il ne peut pas argumenter d’une autre manière », a estimé le milieu madrilène auprès de Prime Vidéo Allemagne, après ce huitième de finale aller, disputé en Allemagne.

Les explications de @gkuntzmann sur le but refusé au RB Leipzig face au Real Madrid ⬇️🗣#RBLRMA | #UCL pic.twitter.com/0m6G4kPNro — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 13, 2024

Marco Rose, l’entraîneur du club allemand, présent en conférence de presse à l’issue de la partie, a partagé une opinion similaire : « Il n’y avait pas hors-jeu, ni de faute, c’était but ! Nous ne savons pas pourquoi cette action n’a pas été validée. Tout le monde a vu que ce n’était pas une bonne décision. » De son côté, le portier ukrainien du Real, Andriy Lunin, confirme à Movistar Plus, avoir été gêné par l’international allemand : « Un joueur était à côté de moi, sans disputer le ballon et il me dérangeait. On peut interpréter cela comme une faute. »

La Casa Blanca, s’est bien inspirée de La Casa de Papel.

Mais pourquoi l'ouverture du score de Leipzig a-t-elle été refusée ?