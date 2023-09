Todibo : « J’aurai un goût amer pour cette première »

« Toute première fois

Titulaire en charnière pour ce match amical en Allemagne, Jean-Clair Todibo a vécu une première compliquée en équipe de France, entre la défaite et sa responsabilité sur le but de Leroy Sané. « On est mal entrés dans notre match, on se fait piéger dès la quatrième minute. Après on arrive à prendre le dessus sur cette équipe allemande, mais malheureusement on manque un peu de réussite devant la cage », regrettait le défenseur niçois au micro de TF1 après le coup de sifflet final.

« On savait que ça allait être un match compliqué vu les temps difficiles qu’ils traversent. C’était à nous de les enfoncer, mais on n’a pas réussi à le faire, a-t-il poursuivi, alors que l’Allemagne met fin à une série de trois défaites consécutives. J’aurai un goût amer pour cette première sélection parce qu’il y a la défaite et le deuxième but est clairement pour moi, je dois assurer ma passe. »

