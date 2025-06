La maman de Thomas Tuchel ne valide pas le comportement de Jude Bellingham

Les nerfs à vif.

L’Angleterre et Thomas Tuchel ont connu leur première défaite commune mardi soir à Nottingham face au Sénégal (3-1) de Pape Thiaw. Un revers qui fait tache pour des Three Lions qui n’avaient jamais perdu contre une nation africaine dans toute leur histoire, ce qui a agacé leur sélectionneur Thomas Tuchel, qui a notamment fustigé un joueur : Jude Bellingham.

Même si l’ancien entraîneur du PSG a loué la « rage » de Bellingham sur chaque ballon joué durant la rencontre, le technicien allemand a voulu faire passer un message à son milieu de terrain star au micro de Talk Sport, ce mercredi : « Il a la rage, je ne veux pas le canaliser, il doit jouer avec, car c’est sa force. Mais ça s’accompagne aussi d’un caractère qui peut intimider des coéquipiers. Parfois, on voit dans son jeu la colère envers les arbitres. S’il peut la diriger dans la bonne direction, c’est mieux. Il a quelque chose dont nous avons besoin et qui est dur à trouver. » Bellingham avait notamment étonné par ses accès de colère en fin de match en s’en prenant à Stéphanie Frappart après son but égalisateur, finalement annulé pour une main préalable de Levi Colwill, puis au coup de sifflet final en envoyant valdinguer une bouteille d’eau.

La maman de Tuchel ne valide pas Bellingham

Ce comportement est certes en vogue au Real Madrid, mais ne plaît pas à tout le monde, notamment à la mère de Thomas Tuchel : « Je le vois avec ma mère qui ne peut pas voir le gars gentil, bien éduqué et élevé que je connais. S’il gagne, il sourit. Mais parfois, on voit la rage et le feu. Cela ressort d’une manière repoussante pour ma mère lorsqu’elle est devant la télévision », a-t-il déclaré.

Le milieu aura l’occasion de se racheter auprès de Madame Tuchel lors des deux prochains matchs, face à la Serbie et l’Andorre, les 6 et 9 septembre prochain, deux rencontres qui compteront pour la qualification à la prochaine Coupe du monde.

