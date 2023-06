Thierry Henry évasif sur une potentielle arrivée au PSG

Le mystère reste entier.

Présent à Istanbul en tant que consultant pour la chaîne CBS à l’occasion de la finale de la Ligue des champions ce samedi soir, Thierry Henry n’a pas pu échapper à une question sur son actualité, à savoir une éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain prochainement. Spoiler : il n’a rien dévoilé de très croustillant, même s’il pourrait y avoir de quoi lire entre les lignes. « Je vois beaucoup de gens parler pour moi alors que je n’ai parlé à personne. Il y a récemment un journaliste qui a utilisé le fait qu’il voulait faire un article à propos de l’émission, qui était un bon article, mais à un moment, il a parlé de mon contrat avec CBS, qui n’est pas comme le vôtre (en s’adressant à ses collègues de CBS), et il m’a demandé si j’allais être ici (dans l’émission) l’année prochaine, et j’ai seulement répondu : “Vous savez, je vais devoir voir ces contrats.” Et il a utilisé ma réponse pour parler à propos des rumeurs, et imaginer où je vais, ce qui était hors de propos, car le métier de journaliste n’est pas de mentir aux gens. Il m’a demandé à propos du club et j’ai dit : “Ce n’est pas vrai.” Donc, j’en suis là en ce moment, nous allons nous asseoir et parler », a donc réagi le principal intéressé. Le nom de l’ancien Monégasque avait notamment été associé à celui de Julian Nagelsmann pour former un binôme dans la capitale.

Pour l’instant, c’est ni l’un ni l’autre, donc.

Neymar « triste » de voir Messi quitter le PSG