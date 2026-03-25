Max Dowman doit-il refuser d'aller à la Coupe du monde ?

Le coup de vieux : Walcott a 37 ans… Maintenant sage et expérimenté, il espère que Max Dowman refusera d’aller à la Coupe du monde si le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel, venait à le sélectionner. Pour le Daily Mirror, celui qui avait été sélectionné sans le mériter – c’est lui qui le dit –, pour le Mondial de 2006 sans avoir joué une seule minute en Premier League raconte qu’y aller si jeune pourrait nuire à la nouvelle pépite d’Arsenal.

« J’espère qu’il ne partira pas. […] Mais essayez de dire ça à un joueur de 16 ans, pose Walcott. Je le vois toujours différemment de moi, car il joue déjà en Premier League, mais il doit grandir à son propre rythme, surtout émotionnellement, parce qu’il est jeune adulte. » Raté, Dowman n’est même pas encore majeur…

🎙Former Arsenal forward Theo Walcott says he would advise Max Dowman not to rush his senior England debut and believes Arsenal are doing the right thing by “protecting” the 16-year-old, in an interview with The Mirror........ 🗣‘I hope he doesn’t go. ‘I don’t mean it in a… pic.twitter.com/OfC53Ltia4 — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) March 25, 2026

Ne pas griller la file

Si Dowman prouve son talent, Walcott estime que l’Angleterre peut, pour l’instant, se passer du plus jeune buteur de l’histoire du championnat anglais. « Je ne pense pas que ça soit le moment et je pense qu’il y a des joueurs qui méritent sans doute d’être là avant lui », argumente Walcott.

Sur l’aile, l’Angleterre n’est pas en manque, et il serait encore trop tôt pour propulser Dowman en haut de la hiérarchie. « Il y arrivera tôt ou tard, parie l’ancien ailier. L’Angleterre dispose de très bons ailiers : Bukayo [Saka], [Noni] Madueke, Jarrod Bowen, Anthony Gordon… » termine l’homme aux presque 400 matchs avec les Gunners. Dowman n’a pas encore été appelé chez les A mais représente son pays dans les équipes de jeunes.

Walcott avait donc 20 ans quand Dowman est né.

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