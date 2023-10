« Textor a une politique illisible », tacle le président de la métropole de Lyon

John Textor a un nouvel ami.

Dans la capitale des Gaules, il n’y a pas que Jean-Michel Aulas qui maîtrise la levée de boucliers. Invité de BFM Lyon jeudi soir, Bruno Bernard a chargé la nouvelle direction de l’OL, et John Textor. « Je suis plus qu’inquiet de la situation de l’OL. Nous sommes dans une situation sportive catastrophique, avec de vrais risques de descendre en deuxième division. De plus, le nouveau propriétaire de l’OL a une politique illisible ! », s’inquiète le président de la métropole de Lyon, « John Textor est arrivé en nous expliquant qu’il n’allait pas changer l’équipe dirigeante pendant trois ans et qu’il n’avait pas besoin d’un retour sur investissement rapide. Et que voit-on ? Jean-Michel Aulas est débarqué rapidement et un peu brutalement. Et on est en train de vendre les bijoux de famille : OL Reign, les filles de l’OL, maintenant l’Arena et aussi les meilleurs joueurs. »

L’écologiste, élu à ce poste en 2020, appelle le nouveau boss de l’OL à « travailler ensemble », pour sauver les meubles. « On ne peut pas continuer sur cette pente. Je ne comprends pas ce qui est fait. Quand on achète une entreprise, on sait ce qui est dans les comptes. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’on n’est pas compétent. Or, je pense qu’ils sont compétents », tente de (se) rassurer Bruno Bernard.

Texto reçu, John ?

