Terem Moffi en rajoute une couche sur sa célébration au Parc

Joue-la comme Nabil.

Ciblé par le public parisien et une partie du vestiaire parisien, dont le Kyk’s, après sa célébration jugée trop provocatrice vendredi soir lors de la victoire niçoise au Parc, Terem Moffi a remis de l’huile sur le feu. Dans un post Instagram, le Nigérian, auteur d’un doublé et d’une passe décisive face au PSG, a dévoilé un diaporama sur son maillot tendu face au virage Auteuil. Mais c’est la dernière image, à savoir une vidéo du combattant MMA Connor McGregor, qui ajoute la cerise sur le gâteau, puisqu’elle sous-entend que Moffi ne s’excuse auprès de personne. Et il a bien raison.

Spoiler : Kylian Mbappé n’a pas lâché son like.

