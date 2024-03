Teemu Tainio rejoint le staff d’une équipe estonienne

Tainio continue son tour du monde.

Teemu Tainio, l’ancien joueur de l’AJ Auxerre, démarre une nouvelle aventure. Le milieu défensif finlandais, qui a porté les couleurs auxerroises de 1997 à 2005, rejoint le staff du Kalev Tallinn, actuel cinquième de la première division estonienne.

Welcome to Kalev, Teemu Tainio! 🇫🇮💙

Our @premiumliiga team is joined by a finnish LEGEND, who will join our first team as an assistant coach.

Teemu has previously played for such big clubs as @SpursOfficial , @AJA , @AFCAjax

Tervetuloa Kaleviin, Teemu💙🇫🇮 pic.twitter.com/wWwDYWOWgi

