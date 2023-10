Tchouaméni : « Privilégier la santé et la vie des civils »

Aussi à l’aise que ballon au pied.

Invité de Clique jeudi soir sur Canal+, Aurélien Tchouaméni est revenu sur le lourd contexte actuel, et notamment la minute de silence de mardi soir avant France-Ecosse, à Lille : « Cette minute de silence a été spéciale. J’ai apprécié que le speaker parle de tout ce qu’il se passe, sans prise de position. Pour le conflit israélo-palestinien, il a par exemple parlé des civils tués des deux côtés. Tout le monde se retrouve dans ça, c’est une bonne chose de prendre le sujet d’une manière générale pour que tout le monde s’y retrouve. »

"Il faut rester unis." Aurélien Tchouaméni revient sur la minute de silence dûe à l'actualité durant le match France-Ecosse. pic.twitter.com/DWKk7ROjku — CLIQUE (@cliquetv) October 19, 2023

Relancé sur le rôle des footballeurs dans ce débat, et sur le fait de prendre position ou non, le milieu de terrain a fait preuve de sagesse : « Je ne sais pas si c’est une mode. Je ne suis pas forcément fan puisque avant d’être joueur de football, une célébrité, on est des êtres humains. Les êtres humains ont différentes sensibilités, surtout sur des sujets qui peuvent être difficiles comme ça. Il y a de la pudeur. Il y a des sujets pour lesquels certains joueurs auront plus de facilité à donner leur opinion, d’autres moins. Il faut le respecter. C’est écrit nulle part qu’une célébrité doit absolument parler sur quelconque sujet ». De son côté, l’ancien Bordelais appelle lui à l’union nationale : « L’unité nationale pourra nous permettre de prendre des décisions qui seront meilleures pour tout le monde. […] Ce qu’on doit garder en tête, c’est de privilégier la santé et la vie des civils. »

