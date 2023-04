Tanguy Ndombélé dans So Foot : « Quand j'étais petit, je ne rêvais pas forcément d'être pro »

À l’occasion d’un entretien à retrouver dans le magazine So Foot du mois d’avril consacré au Napoli, Tanguy Ndombélé – en prêt cette saison chez l’actuel leader de Serie A – se dévoile. Son ascension fulgurante, l’équipe de France, son passage raté à Tottenham et la vision qu’il porte sur le monde du football : tous les sujets y sont balayés.

L’ancien joueur de l’OL évoque notamment ce qui l’a amené à devenir professionnel. Un objectif difficile à cerner lorsqu’on est jeune, selon lui : « Pour faire simple, quand tu viens d’un quartier, soit tu joues au foot, soit tu fais des bêtises. Certains font les deux. Moi, j’ai seulement joué au foot, mais quand j’étais petit, je ne rêvais pas forcément d’être pro. Je jouais pour jouer, ça nous aidait à faire passer le temps. À cet âge-là, on joue sans se rendre vraiment compte de la chance qu’on a, de l’opportunité qu’on a devant nous… Tu es jeune, tu as une forme de talent, tu te fais repérer par un club, tu vas dans un centre de formation, tu penses que c’est normal, mais tu ne rends pas vraiment compte que beaucoup n’y vont pas. Tu pars aussi loin de chez toi sans vraiment réaliser. Avec le temps, j’ai intégré tout ça, et aujourd’hui, j’essaie d’expliquer aux jeunes que je croise que le métier de footballeur commence très tôt, que c’est un milieu compliqué, que rien n’y est simple. Ça ne devient pas dur quand t’es pro. Ça l’est bien avant. »

