Au sommaire du nouveau So Foot : la grosse saison du Napoli !

Mamans footballeuses : la fin du tabou ? - Martin Ødegaard - Hatayspor : Club sous terre - Tanguy Ndombélé, "J’ai fait repartir ma montre en France" - Kvaradona, Le Pibe de Oro venu de l'Est

SO FOOT le Mardi 04 Avril à 05:29 Article modifié le Mardi 04 Avril à 09:39

+ Couverture

Voir Naples et mourir. Le Napoli est en passe de remporter un nouveau Scudetto après 33 ans d’attente. Plus c’est long, plus c’est bon ? Réponse sur place.

Le parc Napolix. Au touriste lambda amateur de volcans et de dolce vita s’est récemment greffé un nouveau profil de voyageur : le fan de foot. Attention gentrification.



Khvicha Kvaratskhelia. Son nom est imprononçable, mais son football va vous faire parler géorgien. Portrait du joueur frisson de la saison.

Table ronde. La nostalgie de Diego, le storytelling sur la lose, les rivalités avec les villes du Nord, la notion de cool. Quatre intellos napolitains dissertent sur les mutations de leur ville et de son football.

Entretien avec Tanguy Ndombélé. Après ses mésaventures à Tottenham, puis son retour crochet par Lyon, l’international français retrouve enfin goût au football au pied du Vésuve. Bientôt champion mon frère !

+ L1 Story

Des stats, des infos croustillantes et des graphiques sur la Ligue des talents, qui contrairement à d’autres ne déçoit jamais.

+ Enquête



Baby-boom. Longtemps taboue, la maternité fait doucement mais sûrement son chemin dans les vestiaires de D1 Arkema. Spoiler : il n’est pas ici question de ces maudites frappes de femmes enceintes.

+ Avant-match

Rapido. Kessya Bussy du Stade de Reims répond à tout un tas de questions philosophiques.

Jeu de l’oie. Certains joueurs mangent les lignes de touche, mais on a préféré se focaliser sur ceux qui les sniffent.

Loto Foot. À l’approche du festival de Cannes, il était tout naturel que le Palmashow remplisse sa petite grille.

Timothée Ostermann a récemment ouvert un compte off-shore à Monaco. Il en a profité pour envoyer une petite carte postale du Rocher. Sympa.

Copains d’avant. Le saviez-vous ? Le Bayern Munich n’a pas toujours battu le PSG.

Gros Perso. Avant d’être le serial buteur d’Osasuna, « Chimy » Avila a bien failli être un killer tout court.

Previously. Un mois de 49.3, de Marseillaises et de bras d’honneur.

+ Légende

Fabian O’Neill. Il est passé à deux doigts d’être le meilleur joueur de sa génération, hélas il aimait un peu trop la Villageoise. Nécro d’un crack qui ne s’est jamais emmerdé avec des éthylotests.

+ Reportages

Bandrélé organisées. Le foot féminin est en plein essor partout, même à Mayotte. Et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde sur place.

Hatayspor, club martyr. En une nuit, ce club de la province d’Hatay, au sud de la Turquie, a quasiment disparu. Deux mois après le séisme, il faut tout reconstruire.

+ À la culotte

Ødegaard. Exfiltré du Real Madrid, le capitaine norvégien dirige le navire Arsenal vers sa gloire perdue. Portrait d’un type qui n’est pas passé loin de nous faire une Freddy Adu.

+ Culture Foot

M83. Anthony Gonzalez cartonne partout avec son électro, sauf dans les vestiaires de foot. Et ça le chagrine vraiment. Décrassage.

Histoire vraie. Le 9 mai 1990, la sélection féminine de RDA a existé le temps d’un après-midi. Et d’une jolie rouste.

Amateurs. Ils sont jumeaux, bretons, vendeurs de fromage corse et inséparables. Sauf sur le terrain.

Les ultras du district. Deux week-ends par an, le Super-Kop-Ter met le feu dans un stade anonyme vendéen. Un drôle de délire. Mais pourquoi au juste ?

So Food. À Lyon, Dominique Casagrande ouvre les portes du Café Bellecour.

Pierre la Police a encore une surprise pour vous. Spoiler : ce n’est pas un 49.3.

Novlangue. Petit coup de pouce pour survivre face à ces putains d’anglicismes ravageant le foot 2.0.