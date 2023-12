Strasbourg enchaîne à Lorient

Lorient 1-2 Strasbourg

Buts : Dieng (54e) pour les Merlus // Bakwa (14e) et Gameiro (49e) pour Strasbourg

Deux à la suite.

Une semaine après sa victoire à domicile face au Havre, Strasbourg a enchaîné un deuxième succès pour la première fois de sa saison. Il y avait pour cela plus piégeux qu’un déplacement au Moustoir, encore marqué par la gifle reçue face à l’OM dimanche, mais quand même. Après le succès dans la douleur de dimanche dernier, les Alsaciens ont affiché leur confiance et pris en mains les débats d’entrée face à des Merlus timorés. Les hommes de Patrick Vieira, plus entreprenants, ont vite été récompensés de leurs bonnes intention sur un mouvement à l’accent bordelais entre Junior Mwanga et Dilane Bawka conclu par ce dernier (1-0, 14e).

Au retour des vestiaires, les Alsaciens ont fait le break de la meilleure des façons. D’abord parce qu’ils n’ont attendu que quatre petites minutes pour le faire, mais surtout parce que c’est un ancien de la maison qui a assommé Lorient : Kevin Gameiro. A la conclusion d’un mouvement d’école sur une touche, l’ancien Sévillan a claqué une demi-volée rasante pour piéger Mvogo (2-0, 48e). A terre, les Merlus ont repris espoir dans la foulée grâce à l’opportuniste Bamba Dieng (2-1, 53e). Et si Eli Junior Kroupi a frôlé l’égalisation (69e), les Lorientais n’ont pas réussi à redresser la barre. Incapables de gagner depuis sept matchs, les troupes de Régis Le Bris sont avant-derniers.

De son côté, Strasbourg grimpe en première partie de tableau.

FC Lorient (4-4-2) : Mvogo – F. Mendy, Talbi, Touré, B. Mendy (Yongwa, 71e) – Abergel, Innocent (Makengo, 78e), Faivre, Ponceau (Le Bris, 78e) – Dieng (Kroupi, 55e), Tosin (Doucouré, 71e). Entraîneur : Régis Le Bris

RC Strasbourg (4-2-3-1) : Sels – Delaine (Senaya, 36e), Sylla (Sow, 66e), Perrin, Guilbert – Mwanga, Sissoko – Diarra (Deminguet, 84e), Gameiro (Mothiba, 75e), Bakwa (Angelo, 84e) – Emegha (Sebas, 76e). Entraîneur : Patrick Vieira