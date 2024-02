Pronostic Strasbourg Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg relance la machine

Auteur d’un début de championnat particulièrement poussif, Strasbourg a logiquement inquiété tous ses supporters. L’entraîneur Patrick Vieira a eu besoin de temps pour imposer sa patte au sein de cet effectif mais la montée en puissance de certains éléments, Dilane Bakwa en tête, a permis au Racing de remonter au classement. Les Alsaciens sont désormais 10es de Ligue 1 et comptent 6 points d’avance sur la zone rouge. Après avoir enchaîné 6 matchs sans défaite (4 victoires et 2 matchs nuls), ils ont chuté face à des cadors lors des 2 dernières journées. En effet, Strasbourg a perdu contre les deux premiers du précédent exercice, le PSG (1-2) et Lens (3-1). Entre ces deux revers, les hommes de Patrick Vieira ont composté leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en disposant du Havre (3-1).

De son côté, Lorient lutte pour ne pas descendre cette saison et occupe aujourd’hui le 16e rang de la Ligue 1, synonyme de participation à un barrage de relégation. Les Merlus ont récemment affiché un réel regain de forme, ce qui leur permet de revenir à égalité de points avec le premier non relégable. Incapables de s’imposer de fin octobre à fin janvier (3 matchs nuls et 7 défaites), ils ont ravivé l’espoir en alignant 2 succès contre Metz (1-2) et Reims le week-end dernier (2-0). Lorient a fait état d’un sursaut offensif en marquant 7 buts lors des 3 dernières journées. Ce renouveau est symbolisé par la recrue hivernale Mohamed Bamba (3 buts en 3 matchs de L1). Nous pourrions ainsi assister à une rencontre animée mais Strasbourg peut compter sur le fervent soutien de la Meinau pour reprendre sa marche en avant face à un relégable.

