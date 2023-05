Strasbourg déguste Nice

Strasbourg 2-0 Nice

Buts : Diallo (1re, 59e SP) pour Strasbourg

Fred Antonetti est en passe de réussir son pari.

En surclassant logiquement Nice (2-0) ce samedi après-midi dans une Meinau chauffée à blanc (et bleu), le RC Strasbourg a décroché une quatrième victoire en cinq journées et fait un pas immense vers le maintien en Ligue 1.

C’est devenu une habitude de voir les Alsaciens démarrer fort, et la réception des Aiglons n’y a pas fait exception : quarante secondes, c’est le temps qu’il a fallu à Ibrahima Sissoko pour délivrer un caviar dans le dos de la défense azuréenne à Habib Diallo qui a trompé Kasper Schmeichel d’un tir rasant (1-0, 1re). Nice est piquée au vif et réplique dans la foulée, mais Terem Moffi tombe sur un Matz Sels déterminant malgré une bonne transition rapide.

Excepté cette grosse occasion, ainsi qu’une tête de Jean-Clair Todibo, Nice est à la peine et Didier Digard fulmine au bord de la pelouse. La sortie sur blessure de Kephren Thuram avant la pause ne va rien arranger, l’attitude des siens au retour des vestiaires non plus. Juste avant l’heure de jeu, Jean-Ricner Bellegrade passe devant Jordan Lotomba qui le fauche à la limite de sa surface de réparation. Penalty, Habib Diallo, doublé, et vingtième réalisation en championnat pour l’international sénégalais (2-0, 59e). Un deuxième coup de massue qui maintiendra Nice à l’écart, malgré notamment une magnifique tête de Dante sortie de sa lucarne par Sels. En s’inclinant, Nice dit quasiment adieu à l’Europe et offre provisoirement six points d’avance à Strasbourg sur la zone rouge.

Strasbourg (3-4-2-1) : Sels – Perrin, Doukouré, Le Marchand – Dagba (Gameiro, 71e), Sissoko, Sanson, Guilbert – Diarra, Bellegarde – Diallo (Mothiba, 84e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Nice (4-3-3) : Schmeichel – Bard (Brahimi, 66e), Dante, Todibo, Lotomba (Atal, 66e) – Thuram (Belahyane, 43e), Boudaoui (Barkley, 71e), Rosario (Diop, 67e) – Laborde, Moffi, Bouanani. Entraîneur : Didier Digard.

