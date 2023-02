Southampton confirme Rubén Sellés pour la fin de la saison

C’est la journée des CDD.

Southampton a annoncé que son entraîneur intérimaire, Rubén Sellés, était confirmé jusqu’à la fin de la saison. En poste depuis le 12 février dernier à la suite du limogeage de Nathan Jones, le technicien espagnol tentera de maintenir les Saints, actuels derniers de Premier League. À 39 ans, Sellés, qui n’a jamais eu de carrière de joueur, est l’un des plus jeunes entraîneurs d’Europe, passé notamment par d’obscurs rôles de traducteur ou d’adjoint au Danemark, en Azerbaïdjan, en Russie ou en Grèce, avant de devenir entraîneur des U18 de Valence et d’arriver en Angleterre.

#SaintsFC can today confirm that Rubén Sellés has been appointed as Men’s First Team Manager until the end of the 2022/23 season. pic.twitter.com/kOz8IHoVUI

— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 24, 2023