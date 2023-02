Digard reste à Nice jusqu’à la fin de la saison 

Digard, aigle royal.

Un temps annoncé comme simple intérimaire, après le départ de Lucien Favre début janvier, Didier Digard restera finalement sur le banc de l’OGC Nice au moins jusqu’à la fin de saison. « C’est une discussion qu’on a eue cette semaine pour continuer ensemble jusqu’en fin de saison et faire avancer ce groupe du mieux possible. »

En sept matchs toutes compétitions confondues, Digard est invaincu avec Nice et a ajouté à cette série des victoires prestigieuses contre Lille, Lens et Marseille. C’est donc avec confiance que Nice aborde le derby de la Côte d’Azur, ce dimanche à 17 heures, au stade Louis-II. Plus tard dans la saison, il découvrira le parfum des soirées européennes, puisque le Gym, toujours engagé en Ligue Europa Conférence, affrontera le Sheriff Tiraspol les 9 et 16 mars prochains.