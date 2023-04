Les 200 dates les plus importantes du foot selon SO FOOT

Pour ses 20 ans, So Foot a concocté un petit livre qui raconte le foot en 200 dates de la première Coupe du monde à la dernière finale.

Le foot, c’est bien connu, est une affaire de chiffres : les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs, la meilleure attaque, la meilleure défense, le onze de départ, les statistiques de possession, le numéro au dos du maillot, le nombre de vignettes Panini, les minutes d’arrêt de jeu, sans parler des scores. Et puis les dates, donc. Très important, les dates.

Où étiez-vous le jour où la France est devenue championne du monde pour la première fois? Où Roberto Baggio a raté son tir au but décisif ? Où Diego Maradona a mis la main de Dieu puis le but du siècle à quatre (4) minutes d’intervalle ? Mais aussi et surtout : quand donc a eu lieu le meilleur match jamais joué par Michel Platini ou Zinédine Zidane ? Quels sont les plus beaux gestes jamais effectués par Johan Cruyff ? Ronaldo est-il devenu le grand Ronaldo le jour de son premier trophée, celui de son premier but, de son premier transfert, ou de son premier passement de jambes ?

On a donc sélectionné 200 dates qui dessinent une certaine idée du foot et que tout amateur de ballon rond devrait connaître pour briller en société. Parce qu’en réalité, ce petit livre très épais est bien plus qu’un petit livre très épais : c’est une bible.

SO FOOT – Nos 200 dates (éditions Marabout) – 432 pages – 120 x 160 mm – 15,90 € – DISPONIBLE EN CLIQUANT ICI TOUT SIMPLEMENT

