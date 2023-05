Sonia Bompastor : « Le discours de Michele Kang nous plaît »

Future Kangpionne de France ?

Sonia Bompastor, entraîneure de Lyon, s’est félicitée de l’arrivée de Michele Kang à la tête de la section féminine de l’OL. Ce mercredi en conférence d’avant-match, l’ancienne latérale s’est réjouie de l’ambition de l’entrepreneuse américaine : « Elle fera en sorte de maintenir l’OL féminin le plus haut possible et de rester la meilleure équipe du monde. Entendre ce discours nous plaît et nous avons envie d’y aller. » En recul depuis 2019 par rapport aux voisins anglais et espagnols, l’OL n’a pas pu défendre son titre acquis l’année passée en finale en Ligue des champions, puisqu’éliminé en quarts de finale contre Chelsea.

La coach poursuit : « Son discours et sa vision sont très clairs. Elle sait où elle veut aller et comment y aller. Elle est ambitieuse et elle a fixé les objectifs. C’est une bonne nouvelle. Elle veut être dans la continuité de ce qui a été fait par Jean-Michel Aulas. » Grâce à l’arrivée de la nouvelle patronne, Sonia Bompastor espère pouvoir compter sur Ada Hegerberg dans son effectif la saison prochaine : « Son avenir est incertain pour la presse, pas du tout au niveau du club. (…) Pour Madame Kang et l’encadrement, la vision est claire : nous avons Ada et nous voulons la garder. Le futur va s’inscrire avec elle », a-t-elle assuré. Ce dimanche, l’OL se déplace sur la pelouse du PSG, pour le choc de la saison en D1 Arkema, pour la 20e journée.

On attend une sortie du même niveau de Blanc sur Textor.

Kang sur la section féminine de l’OL : « La gestion sera désormais bien séparée »