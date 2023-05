Solskjær avoue avoir proposé Haaland à Manchester United avant Manchester City

Le nez creux.

De retour à Manchester pour la première fois depuis son éviction en novembre 2021, Ole Gunnar Solskjær a rencontré ce vendredi lors d’un événement des centaines de supporters des Red Devils. Le média norvégien VG était sur place et a relayé les propos de l’ancien entraîneur mancunien, qui s’est laissé aller à quelques confidences à propos d’Erling Haaland, sans néanmoins citer explicitement son nom. « J’avais cet attaquant talentueux que nous aurions dû avoir. Je les ai appelés six mois avant qu’on me propose le poste à United. Je leur ai proposé pour quatre millions de livres. (…) Mais ils ne m’ont pas écouté », confie-t-il, lui qui a connu le joueur bien avant tout le monde, puisqu’il était son entraîneur à Molde lors de la saison 2017-2018 notamment.

Sur scène, Solskjær a alors appuyé à plusieurs reprises sur ce prix de quatre millions qu’il avait proposé à Manchester United, histoire de rappeler que le club avait laissé filer une opportunité en or. « Où est-il maintenant ? », a ensuite demandé quelqu’un dans le public. « Ne me demandez pas… », a souri jaune le Norvégien, qui sera à Old Trafford ce samedi pour assister à la rencontre de son ancienne équipe face à Wolverhampton.

Et il devra se contenter d’admirer Wout Weghorst en pointe.

