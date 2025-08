Le choix de carrière surprenant de Sofiane Feghouli

Dans ce mercato, je demande le transfert improbable.

Après avoir quitté Fatih Karagümrük à l’été 2024, Sofiane Feghouli reprend du service dans un coin du globe où on ne l’attendait pas forcément. L’ancien milieu offensif de Valence, West Ham ou Galatasaray a décidé de rejoindre l’Irak, et plus précisément l’Amanat Baghdad, un club promu en première division locale. Un choix inattendu pour celui qui a régalé l’équipe nationale algérienne à de nombreuses reprises, avec 82 sélections, 20 buts et 15 passes décisives à son actif.

Une destination étonnante

À 35 ans, le milieu algérien s’apprête donc à écrire un nouveau chapitre loin des projecteurs européens, dans un championnat sous les radars. L’Amanat Baghdad, club de la capitale irakienne, n’a pas caché sa fierté de voir débarquer un joueur de ce calibre, qualifié dans leur communiqué de « star espagnole de Valence » et de « maître à jouer anglais à West Ham ». Alors qu’il est surtout le petit Princes du Grenoble Foot 38 ! Avec plus de 500 matchs pro au compteur, 75 pions plantés et 82 offrandes distribuées, Feghouli débarque en Irak avec le costume du gaillard expérimenté.

Il faut maintenant trouver qui est derrière ce pari.

