Sochaux en pourparlers avec plusieurs nouveaux investisseurs

Alors peut-être ?

Pendant que des milliers de personnes se réunissaient au Stade Bonal en ce vendredi de fête nationale pour montrer leur attachement à un FCSM qui a vécu une drôle de semaine, le président du club, Frankie Yau est sorti de sa tanière en s’exprimant via le compte Twitter du club. « Je suis conscient des nombreuses interrogations et inquiétudes que vous avez concernant la situation actuelle de notre club. Aujourd’hui, jour de la marche organisée par vous tous en soutien au club, je regrette de ne pas pouvoir être là en personne pour vous expliquer la situation », a-t-il d’abord déclaré, avant de donner davantage d’explications.

« Notre stratégie initiale était de réaliser des réformes internes et des réductions de dépenses afin de parvenir à l’autosuffisance. Nous n’avons donc pas cherché à obtenir des investissements extérieurs dès le début. Nous avons également eu des discussions approfondies avec certains investisseurs potentiels, mais pour diverses raisons, y compris, mais sans s’y limiter, la situation du marché et les conditions de collaboration, ces négociations n’ont pas abouti », apprend-t-on auprès du dirigeant chinois, qui s’est voulu rassurant au terme de son message : « Nous sommes actuellement en pourparlers avec plusieurs nouveaux investisseurs, et espérons pouvoir vous donner une réponse plus définitive, début de la semaine prochaine. »

Suffisant pour rester en National et limiter la casse ? Difficile d’y croire.

