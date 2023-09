Sochaux décroche sa première victoire, Dijon se place sur le podium

Les fauves sont lâchés.

Après deux défaites, Sochaux a marqué ses premiers points de la saison sur la pelouse d’Épinal (0-3). Les Lionceaux ont dû faire le dos rond en début de match : Baptiste Valette a sorti deux parades décisives (8e, 9e), et la tête de Karim Coulibaly s’est écrasée sur la barre (10e). La faute de Paul Léonard sur Amilcar Silva a tout changé : le joueur spinalien a écopé d’un rouge, et N’Dri Koffi a transformé le penalty en faveur du FCSM (28e). Kévin Hoggas a fait le break (72e) et Diego Michel, qui avait trouvé la transversale avant la mi-temps, a donné plus d’ampleur à ce précieux succès doubiste (81e).

Diego Michel marque le 3ème but pour le FC Sochaux M Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/jCvSO1G0Eo — Championnat National (@NationalFFF) September 8, 2023

Dijon a réalisé la belle opération du soir en disposant de Villefranche Beaujolais grâce à Joseph Mendes et Rayan Souici (2-0). Le DFCO se hisse ainsi à la troisième place du championnat, devant le GOAL FC, qui a pris un point face à Martigues (0-0). Après trois journées sans gagner, Niort a rebondi au détriment de Cholet (2-0). Nancy a signé son quatrième nul en cinq matchs sur le terrain de la lanterne rouge, Marignane Gignac (1-1). Enfin, au bout du suspense, Châteauroux a privé Nîmes de sa première victoire de la saison (2-2). La Berrichonne a arraché un point grâce à Geoffray Durbant, auteur de l’égalisation à la 90e+11 sur penalty. Précieux puisque ce but permet aux Castelroussins de pointer au deuxième rang du classement, juste derrière le Red Star, qui jouera lundi.

Habib Beye se frotte les mains.

Marignane-Gignac 1-1 Nancy

Buts : Benhamza (33e) // Bussman (45e+3)

Expulsions : Goteni (59e) pour le MGCB // Camara (65e) pour l’ASNL

Niort 2-0 Cholet

Buts : Gasnier (55e), Benchama (90e)

Épinal 0-3 Sochaux

Buts : Koffi (28e SP), Hoggas (72e), Michel (81e)

Expulsion : Léonard (26e) pour Épinal

GOAL FC 0-0 Martigues

Nîmes 2-2 Châteauroux

Buts : Mendy (51e), Doucouré (57e SP) // Durbant (37e, 90e+11 SP)

Dijon 2-0 Villefranche Beaujolais

Buts : Mendes (37e), Souici (85e)

