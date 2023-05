Simone Inzaghi : « Gagner une demi-finale en remportant un derby »

Une razzia noire et bleue.

Vainqueurs hier soir face au Milan AC (1-0), l’Inter est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Mais pour son entraîneur Simone Inzaghi (47 ans), la satisfaction se trouve aussi dans l’ultra-domination des Intéristes face au rival milanais : « Gagner une demi-finale en remportant un derby, nous en sommes très heureux, s’est tout d’abord réjoui le technicien nerazzuro au micro de Mediaset. On a fait quatre derbys depuis janvier et nous avons gagné les quatre face au champion d’Italie. […] J’avais dit à quelque temps qu’on aurait un engagement total, sans choisir une compétition plus qu’une autre, en essayant de donner toujours le maximum. On a décroché deux finales (Coupe d’Italie et Ligue des champions), on est revenu en championnat (3e de Serie A), les joueurs ont fait un parcours extraordinaire. »

Il faut maintenant soigner le finish.

