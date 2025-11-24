Sidney Govou raconte avoir frôlé l’amputation

Marqué au fer rouge.

Victime d’une rupture du tendon rotulien en 2013 lorsqu’il évoluait à Évian Thonon Gaillard, Sidney Govou est revenu pour Le Parisien sur l’enfer qu’il a vécu après cette blessure et qui a gâché la fin de sa carrière. Grand joueur de l’Olympique lyonnais dans les années 2000, le milieu offensif est même passé tout près d’une amputation de la jambe gauche.

« J’étais défoncé par la douleur »

L’ancien international français explique avoir contracté un staphylocoque à l’hôpital lors de son opération et avoir passé deux mois sous perfusion. « J’avais tellement mal qu’à l’hôpital, un médecin m’a dit que la meilleure solution, c’était l’amputation, a raconté le vice-champion du monde. J’étais sous morphine et je souffrais tellement que j’ai dit oui. J’étais défoncé par la douleur. Heureusement, mon agent, mon chirurgien et mon ex-femme m’ont convaincu de finalement refuser. » À la suite de cet épisode, le septuple champion de France a subi un lourd traitement pendant près de six mois avant de retrouver une vie normale et de pouvoir retoucher au ballon, se mettre à la course à pied et être aujourd’hui consultant pour Canal+.

La résilience du champion.

