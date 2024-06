SFL Betsson Cup : nos conseils du 29 juin

1993 est une très belle année. Jurassic Park sortait au cinéma. IAM faisait bouger toute la France avec son tube Je danse le mia. Les futurs champions du monde Paul Pogba et Raphaël Varane venaient au monde. Emil Kostadinov devenait l’ennemi numéro 1 en France, et l’Olympique de Marseille remportait la Ligue des champions. Mais 1993 est aussi l’année de la dernière victoire de la Suisse face à l’Italie lors des qualifications au Mondial 1994. Un succès 1-0 qui a été suivi de 9 rencontres sans victoire des Suisses contre la Squadra Azzurra.

Jamais 9 sans 10 ? Eh bien non, puisque toutes les séries ont une fin, et les Helvètes vont bien finir par s’imposer contre leurs voisins italiens. Des Italiens qui seraient déjà éliminés de l’Euro sans ce but magnifique de Mattia Zaccagni à la 98e minute contre la Croatie lors du dernier match de poules. Dans le même temps, les potes de Granit Xhaka étaient à quelques secondes d’une victoire contre l’Allemagne. Ajoutez à cela la suspension de Riccardo « Maldini » Calafiori et l’Euro XXL des Suisses de Bologne (Michel Aebischer, Dan Ndoye et Remo Freuler) et vous comprendrez pourquoi c’est bien sur la Suisse qu’il faut miser. D’autant plus que depuis le passage à 24 équipes en 2016, le tenant du titre de l’Euro a toujours été éliminé en huitièmes de finale : l’Espagne en 2016, le Portugal en 2021 et donc l’Italie en 2024.

Murat Yakın, enfin prophète en son pays