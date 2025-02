Le Torino tient l’Atalanta en échec

Atalanta 1-1 Torino

Buts : Djimsiti (35e) pour l’Atalanta // Maripán (40e) pour le Torino

Mauvaise opération, pour la Dea.

Les hommes de Gian Piero Gasperini, troisièmes, avaient la possibilité ce samedi de se rapprocher à un point de l’Inter en cas de victoire. Sauf que sur sa pelouse, l’Atalanta n’a pris qu’un point face au Torino (1-1). C’est pourtant Bergame qui a ouvert la marque grâce à Berat Djimsiti d’une tête rageuse sur corner (1-0, 35e), alors qu’un premier pion de Raoul Bellanova avait été annulé quelques minutes plus tôt pour une main (21e).

Un péno loupé pour la Dea

Mais cinq minutes plus tard, l’ancien Monégasque Guillermo Maripán a ramené Turin à hauteur : lui aussi d’un but de la tête sur coup de pied arrêté, l’ex de la Principauté a égalisé et a ainsi fait du bien à son équipe (1-1, 40e). En seconde période, Mateo Retegui a eu une occasion en or de donner la victoire aux siens sur penalty… Péno arrêté par Vanja Milinković-Savić, qui s’est brillamment interposé (74e).

L’Atalanta reste donc à trois longueurs de la deuxième place, tandis que le Torino est onzième.

