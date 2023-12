Pronostic Torino Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino prend le meilleur sur l’Atalanta

Dans cette affiche du lundi en Serie A, le Torino reçoit l’Atalanta Bergame. A l’orée de cette journée, la formation turinoise est calée dans le ventre mou en 12e position avec 6 points d’avance sur la relégation, mais seulement 4 de retard sur son adversaire du soir. Les derniers résultats du Toro’ sont peu flatteurs avec un nul à Monza (1-1) et une défaite à Bologne (2-0), auxquelles on peut ajouter l’élimination en Coppa Italia face à Frosinone. Avant cela, le Torino avait montré des choses intéressantes notamment à domicile où seul l’Inter est parvenu à s’imposer. Peu à l’aise loin de ses bases, le club turinois compte sur ses prestations à domicile pour accrocher des résultats. Sur le papier, le Toro’ possède un effectif de bonne facture avec les Sanabria, Vlasic, Ilic ou Rodriguez. A noter également que le buteur colombien Zapata devrait être titularisé face à son ancien club.

En face, l’Atalanta Bergame fut pendant plusieurs saisons une très belle équipe en Serie A mais aussi sur la scène européenne. On constate depuis 2 ans, une perte de vitesse de la Dea qui ne lutte plus pour le Top 4 mais pour une simple qualif’ européenne en C3 ou C4. A l’orée de la journée, la bande à Gasperini occupe la 7e place du championnat avec 1 seul point de retard sur la dernière place européenne. Au niveau de la dynamique, l’Atalanta se présente à Turin sur 4 journées sans la moindre victoire avec notamment un revers à domicile contre le Napoli le week-end dernier (1-2). En milieu de semaine, la Dea a obtenu sa qualif’ pour le prochain tour de C3 en prenant un point à domicile contre le Sporting (1-1), avec un but de Scamacca. L’international italien devrait mener l’attaque de la Dea lors de ce déplacement au Torino. A domicile, le Toro’ est performant et pourrait profiter des difficultés actuelles de l’Atalanta mais aussi de sa fatigue européenne pour s’imposer, ou au moins match nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

