Serie A : La Lazio pourrait être interdite de recrutement

Selon le Corriere dello sport, la Lazio Rome fait l’objet d’une interdiction de recrutement pour le mercato en cours. Le septième de la saison 24/25 de Serie A serait suspecté de manquements face à plusieurs procédures de contrôle de la Fédération italienne de football (FIGC). Le club romain n’aurait pas respecté les procédures en matière de liquidités, de coûts et d’endettement.

Sarri se sentirait trahi

Pour répondre à ces accusations, les Biancocelesti ont rédigé un communiqué, qu’ils ont publié sur leur site internet mercredi : « En ce qui concerne les informations trompeuses que certains organes de presse ont diffusées aujourd’hui sur la situation économique et financière de l’entreprise, nous pensons qu’il est de notre devoir de préciser qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter. S.S. Lazio dispose de ressources propres et d’une structure de gestion consolidée qui, depuis plus de vingt ans, affronte chaque étape avec lucidité, responsabilité et rigueur. La solidité économique et financière, la durabilité du projet sportif et la cohérence stratégique ont toujours représenté, et encore plus aujourd’hui, les piliers sur lesquels se fonde l’identité du Club. » Mais cette situation serait très mal vécue en interne, notamment par Maurizio Sarri. L’entraîneur italien a signé un nouveau contrat en juin dernier avec la Lazio, après une première pige de 2021-2024, soit quelques jours après que Claudio Lotito ait appris l’existence de cette sanction. Ce timing a forcément fait grincer les dents du technicien, également passé par Chelsea et la Juventus.

