Une nouvelle sanction contre José Mourinho

Le temps de réfléchir.

José Mourinho a décidément un problème avec les hommes au sifflet. Il y a une semaine, l’entraîneur de la Roma a été suspendu pour quatre matchs de coupe d’Europe par l’UEFA après des propos offensants tenus envers le corps arbitral (spécifiquement Anthony Taylor) après la finale de la Ligue Europa perdue par les Giallorossi, le 31 mai. Ce jeudi, c’est la Fédération italienne qui en a rajouté une couche en le suspendant pour dix jours à compter du premier match de la saison (ce qui lui fera manquer une ou deux rencontres), en plus d’une amende de 50 000 euros (le club a pris une amende du même montant).

En cause, les insultes qu’il a envoyées à l’arbitre Daniele Chiffi après un match à Monza (1-1) le 3 mai : « Chiffi est le pire arbitre que j’ai rencontré dans ma carrière, et j’en ai pourtant eu de très mauvais, avait déclaré le Special One. L’arbitre n’a pas eu une grande influence sur le résultat, mais il est nul, techniquement horrible, pas empathique, il ne construit aucun rapport avec personne et donne un rouge à un joueur (Zeki Çelik) qui glisse à la 96e car il est épuisé. »

En mai, le Mou fait ce qui lui plaît.

