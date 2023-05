José Mourinho allume l’arbitre de Monza-Roma

Les balles étaient bien trop réelles.

La Roma ayant été tenue en échec par Monza mercredi soir (1-1), José Mourinho, entraîneur des Giallorossi, s’en est violemment pris à l’arbitre de la rencontre Daniele Chiffi après le match, devant la presse. Si ses joueurs n’ont pas remporté le moindre match sur les trois derniers, le Portugais a préféré fustiger la prestation de l’homme au sifflet : « Chiffi est le pire arbitre que j’ai rencontré dans ma carrière, et j’en ai pourtant eu de très mauvais, a d’abord déclaré l’homme de 60 ans. L’arbitre n’a pas eu une grande influence sur le résultat, mais il est nul, techniquement horrible, pas empathique, il ne construit aucun rapport avec personne et donne un rouge à un joueur (Zeki Çelik) qui glisse à la 96e car il est épuisé. »

Celui qui n’en est pas à son coup d’essai concernant les attaques visant les arbitres finira par révéler qu’il était équipé d’un micro durant l’ensemble de la rencontre : « Je l’ai porté du début jusqu’à la fin. Je me suis protégé. […] Chiffi a très peu de talent ou juste celui d’énerver tout le monde. C’est contre-nature pour un arbitre », a-t-il dit avant de s’adresser indirectement à Gianluca Rocchi pour lui demander de ne plus être arbitré par Daniele Chiffi. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le parquet fédéral de la Fédération italienne de football a ouvert une enquête ce jeudi matin à l’encontre du coach qui risque une grosse suspension.

Se plaindre de l’arbitrage sur la pelouse de Berlusconi : le Special One est de plus en plus banal.

