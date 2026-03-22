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Pise passe à travers contre Côme

MBC
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Pise passe à travers contre Côme

 Côme 5-0 Pise

Buts : Diao (7e), Anastasios Douvikas (29e), Baturina (48e), Paz (75e), Peronne (81e)

Le dimanche football commence par une entrée délicieuse. Engagé dans la course à la Ligue des champions cette saison, Côme s’est offert un festin à l’heure du déjeuner contre Pise. Dès le début du match, les bons derniers de Série A sont complètement faméliques et concèdent l’ouverture du score d’Assane Diao suite à une perte de balle au milieu de terrain (1-0, 7e). 22 minutes plus tard, l’international sénégalais se transforme en passeur et sert Anastasios Douvikas, auteur de son onzième but cette saison (2-0, 29e)

Au retour du vestiaire, la bande de Cesc Fabregas n’est pas rassasiée. Martin Baturina inscrit le troisième but de l’après-midi (3-0, 48e) avant que les réalisations du chef cuistot Nico Paz et de son commis Maximo Peronne terminent le repas sur une note cinq étoiles (5-0, 81e). Grâce à cette 16e victoire de la saison, Côme monte à la quatrième place et s’affirme comme un candidat sérieux dans la course à la C1.

La musique de la Ligue des champions qui retentit dans le stade de Côme, quel poulet !

Côme est en deuil

MBC

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