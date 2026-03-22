Le Paris FC fait un grand pas vers le maintien en battant Le Havre

Paris FC 3-1 Le Havre

Buts : Immobile (29ᵉ), Seko (csc, 33ᵉ) et Gory (86e) pour le PFC // Ndiaye (61ᵉ) pour le HAC // Carton rouge : Matondo (55e)

Spoiler : oui, Immobile a enfin marqué ! Dans un duel important pour la lutte au maintien, le Paris FC a fait le job face au Havre ce dimanche à Jean-Bouin (3-1). Lancé par le premier but en Ligue 1 de Ciro Immobile (1-0, 29ᵉ), suite à une très belle déviation de la tête de Diego Coppola, les hommes d’Antoine Kombouaré ont fait le break dans la foulée grâce à un but contre son camp d’Ayumu Seko (2-0, 33ᵉ), sur une reprise de Pierre Lees-Melou. Déchaîné, le PFC a même l’occasion du 3-0 avant la fin du premier acte mais Immobile, intenable, trouve la barre (45ᵉ+5).

Un rouge, mais pas des nerfs solides

Alors que le match semble plié, le Paris FC va voir Rudy Matondo se faire exclure suite à un tacle glissé dangereux sur Lucas Gourna-Douath (55ᵉ). Tout semble relancé quand Rassoul Ndiaye réduit l’écart de la tête sur un centre de Sofiane Boufal (2-1, 61ᵉ). Si le match tourne, et qu’Ally Samatta est tout proche d’égaliser mais bute sur Kevin Trapp, Alimami Gory met fin aux espoirs du HAC en marquant sur une contre-attaque éclair (3-1, 86ᵉ). La réduction de l’écart de Godson Kyeremeh ne changera rien (3-2, 90ᵉ+3), avec ce succès le Paris FC s’assure quasiment le maintien en prenant neuf points d’avance sur Auxerre, 16ᵉ et barragiste.

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