Au Portugal, un entraîneur se fait virer pour s'en être pris physiquement à son président

Tous les Cristiano du monde n’ont pas la même conscience professionnelle.

Bien mal embarqués en championnat, où ils figurent à la dix-septième place du classement dans une position de relégable, les joueurs de Tondela ont en plus appris le renvoi de leur entraîneur, Cristiano Bacci, ce dimanche. Et pour cause, le technicien italien s’en est pris physiquement à son président, Gilberto Coimbra, samedi, à la suite de la rencontre entre leur club et Aves SAD, bouclé sur un triste 0-0.

Cette altercation aurait éclaté dans un bureau du stade João Cardoso, selon les informations du média portugais O JOGO. Agrippé par le cou, Coimbra aurait alors demandé l’intervention de la police. « Ce genre de choses arrive dans le football. L’affaire est close. Je confirme que Cristiano n’est plus l’entraîneur de Tondela », a expliqué le président, dans des propos relayés par O JOGO.

Bon courage à celui qui arrivera pour une opération maintien dans cette ambiance !