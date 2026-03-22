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La blague de Philippe Diallo sur le successeur de Deschamps

TM
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La blague de Philippe Diallo sur le successeur de Deschamps

Taquin, ce Philippe. Dans une interview accordée au Figaro, Philippe Diallo, le président de la FFF, a évoqué le successeur de Didier Deschamps, dont le mandat à la tête de la sélection prendra fin après la Coupe du monde 2026. Celui-ci a assuré qu’il connaissait « le nom du futur sélectionneur » de l’équipe de France. « Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l’objet d’une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football, c’est l’équipe des Français », a rajouté Diallo avant d’expliquer que son identité sera révélée après le parcours des Bleus au Mondial. 

« La vie réserve plein de surprises, vous savez  »

De plus, en marge d’un événement FIFA à Paris, Diallo s’est permis une petite blague à ce sujet : « Je ne sais pas, vous verrez. La vie réserve plein de surprises, vous savez. » Le président de la FFF, qui affirme avoir reçu cinq candidatures d’entraîneurs français pour le poste, entretient avec cette sortie le suspense. Pourtant, un nom revient avec insistance, celui de Zinédine Zidane, qui ne s’est plus assis sur un banc depuis 2021. À son sujet, le patron de la FFF a lâché : « Je vous invite à nous retrouver à l’issue de la Coupe du monde. »

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TM

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